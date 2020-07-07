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Шамиль Газизов прокомментировал слухи о своем уходе в «Спартак»

16:21, 07.07.2020
Шамиль Газизов прокомментировал слухи о своем уходе в «Спартак»
Фото: vk.com/ufafc

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не смог подтвердить информацию о своем возможном уходе в московский «Спартак».

«Мне ничего не известно об этом. Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом», — сообщил Газизов.

Напомним, ранее сообщалось, что Газизов входит в список возможных кандидатов вместо Томаса Цорна, уволенного во вторник с поста генерального директора «красно-белых».

Также среди претендентов есть бывший менеджер французского «Монако» Вадим Васильев и экс-функционер «Спартака» Александр Жирков.

СпортФутбол Башкортостан
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