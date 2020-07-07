«Спартак» решил уволить Томаса Цорна

О том, что генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн покидает клуб, сообщает издание «Спорт-Экспресс».



Информация о том, что сегодня планировалась встреча высшего менеджмента московского клуба, на которой Леонид Федун и Сергей Михайлов должны были обсудить судьбу функционера, появилась сегодня утром.



Сообщалось, что роль 33-летнего менеджера в клубе может измениться и что он может сменить пост генерального директора на место спортивного директора клуба. Однако по итогам встречи Томас Цорн был отправлен в отставку.

Напомним, ранее сегодня в превью 27-го тура мы писали о возможном увольнении Томаса Цорна из «Спартака».

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 7-е место после 26 туров чемпионата.