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Гендиректор «Уфы» Газизов может перейти в «Спартак»

15:01, 07.07.2020
Гендиректор «Уфы» Газизов может перейти в «Спартак»
Фото: vk.com/ufafc

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может перейти на работу в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

Газизов входит в список возможных кандидатов вместо Томаса Цорна, уволенного во вторник с поста генерального директора «красно-белых».

Также среди претендентов есть бывший менеджер французского «Монако» Вадим Васильев и экс-функционер «Спартака» Александр Жирков.

Ранее в «Реальном времени» выходило развернутое интервью с Шамилем Газизовым.

СпортФутбол Башкортостан
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