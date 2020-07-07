Гендиректор «Уфы» Газизов может перейти в «Спартак»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может перейти на работу в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.
Газизов входит в список возможных кандидатов вместо Томаса Цорна, уволенного во вторник с поста генерального директора «красно-белых».
Также среди претендентов есть бывший менеджер французского «Монако» Вадим Васильев и экс-функционер «Спартака» Александр Жирков.
Ранее в «Реальном времени» выходило развернутое интервью с Шамилем Газизовым.СпортФутбол Башкортостан
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