Антон Понкрашов покинул питерский «Зенит»

Питерский «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе баскетболиста Антона Понкрашова по окончании контракта.

По ходу прошлого сезона россиянин заявлял о желании стать баскетбольным тренером. Где продолжит свою карьеру Понкрашов, пока неизвестно.

Напомним, ранее баскетболист выступал за казанский УНИКС, где был капитаном основной команды. Перед прошедшим сезоном он перешел в питерский «Зенит».