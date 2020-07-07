Новости спорта

13:47 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Антон Понкрашов покинул питерский «Зенит»

12:15, 07.07.2020
Антон Понкрашов покинул питерский «Зенит»
Фото: realnoevremya.ru

Питерский «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе баскетболиста Антона Понкрашова по окончании контракта.

По ходу прошлого сезона россиянин заявлял о желании стать баскетбольным тренером. Где продолжит свою карьеру Понкрашов, пока неизвестно.

Напомним, ранее баскетболист выступал за казанский УНИКС, где был капитаном основной команды. Перед прошедшим сезоном он перешел в питерский «Зенит».

СпортБаскетбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем