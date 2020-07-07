Антон Понкрашов покинул питерский «Зенит»
Питерский «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе баскетболиста Антона Понкрашова по окончании контракта.
По ходу прошлого сезона россиянин заявлял о желании стать баскетбольным тренером. Где продолжит свою карьеру Понкрашов, пока неизвестно.
Напомним, ранее баскетболист выступал за казанский УНИКС, где был капитаном основной команды. Перед прошедшим сезоном он перешел в питерский «Зенит».СпортБаскетбол Татарстан
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