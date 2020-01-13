Экс-капитан УНИКСа Понкрашов заявил о желании стать тренером

Баскетболист «Зенита» Антон Понкрашов заявил о желании стать тренером после завершения профессиональной карьеры. Ранее он уже выставлял свою кандидатуру на пост наставника молодежной сборной России.

— Нет, это было серьезно. Я предлагал свою кандидатуру, но меня не выбрали.

— То есть после окончания карьеры вы уже решили стать тренером?

— Всему свое время. У меня есть знания, которыми я готов поделиться. Понятно, что мой тренерский опыт пока только на любительском уровне, зато у меня есть огромное желание и баскетбольный стаж. Даже не у всех тренеров клубов Евролиги он есть. Когда я буду нужен федерации, они могут ко мне обратиться. Я всегда готов и открыт к подобным предложениям. Когда у меня есть возможность, я всегда провожу мастер-классы, тренирую детей.

Если вернуться к теме юношеской сборной, то я понимаю, что кандидатов хватает. Каждый уверен, что он привнесет что-то свое. Так же и я уверен, что смог бы дать результат в роли тренера, — цитируют Понкрашова «Известия».

Напомним, Понкрашов ранее выступал за казанский УНИКС, где был капитаном основной команды.



