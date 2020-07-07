Казань вошла в топ-5 рейтинга самых спортивных городов России

Фото: Максим Платонов

Казань заняла пятое место в рейтинге самых спортивных городов России. Это следует из результатов опроса Zoom Market, проведенного в 20 городах России методом личных интервью среди 2 400 респондентов.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы занимаетесь спортом? Где вы занимаетесь спортом? Каким видом спорта вы занимаетесь?

Первые четыре места в рейтинге заняли Махачкала, Краснодар, Москва и Ростов-на Дону. После столицы Татарстана в топ-10 вошли Новосибирск, Воронеж, Самара, Красноярск, Екатеринбург.

54% опрошенных занимаются в фитнес-клубах, еще 24% посещают различные секции единоборств, кроссфита и йоги, а 19% респондентов, попавших в выборку, предпочитают заниматься на свежем воздухе.

Во время карантина не прекращали занятия спортом 73% респондентов. Из них 57% указали, что занимались дома, 41% — на улице и 2% посещали спортивные залы и фитнес-клубы, работающие подпольно во время самоизоляции.