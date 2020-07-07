Из Казани открылся новый рейс в Ростов-на-Дону

Из Казани в Ростов-на-Дону будет запущен новый рейс. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отныне рейсы в Ростов-на-Дону будут выполняться четыре раза в неделю. Кроме вторника, четверга и субботы теперь вылететь можно будет по понедельникам.

По понедельникам самолет из Казани будет вылетать в 16.00, прибытие в Ростов-на-Дону запланировано на 17.50. При этом в Татарстан самолет будет вылетать 13.25 с приземлением в аэропорту Казани в 15.10.

По вторникам, четвергам и субботам рейс назначен на 15.15 с прибытием в 17.05. Обратный рейс назначен на 12.40 с прибытием в столицу РТ в 14.20.

Ранее из Казани открылись рейсы в Минеральные Воды и Новый Уренгой и обратно.

