Наиль Магдеев упрекнул челнинские предприятия за намерение судиться с Роспотребнадзором

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осудил действия компаний, которые намерены судиться с Роспотребнадзором из-за штрафов, полученных в период пандемии.

По его мнению, вместо судов с ведомством, энергию надо направить на устранение недостатков. «У самих люди пьют из одного стакана, нет нормальной воды, работники в строительных вагончиках принимают пищу, им не созданы безопасные условия», — передают «Челнинские известия» слова градоначальника.

Он также обратился к главному санврачу города с просьбой не прекращать проверки и публично озвучивать те предприятия, которые нарушают требования.

В Казани на верандах заведений общепита выявили около 1,5 тысячи нарушителей требований Роспотребнадзора.

