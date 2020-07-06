В Казани на верандах кафе выявили 1,5 тысячи нарушителей «антиковидного» режима

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани во время рейдов выявили около 1,5 тысячи нарушителей требований Роспотребндзора, введенных из-за пандемии коронавируса, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии.

При этом не уточняется, какие именно нарушения имели место — отсутствие перчаток и маски или игнорирование безопасной дистанции.

Административные протоколы составлены в отношении 535 предприятий и должностных лиц.

На сегодня в Казани 150 кафе и ресторанов установили летние веранды на муниципальной земле бесплатно.

Также на открытие террас подали заявление еще 500 заведений.

Ранее сообщалось, что в выходные возле баров и кафе на улице Профсоюзной, забыв о социальном дистанцировании, опять собрались большие группы молодежи.