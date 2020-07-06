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В Татарстане открылся новый веломаршрут «Путь Державина» — видео

22:59, 06.07.2020
В Татарстане открылся новый веломаршрут «Путь Державина» — видео
Фото: скриншот

В Татарстане стартовал новый туристический веломаршрут «Путь Державина», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Участники велопробега стартовали из Казани и проехали в общей сложности 60 километров. Финальная точка веломаршрута — поселок Семрук в Лаишевском районе, где проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Там для туристов провели экскурсию.

Также участники велопробега взялись за кисточки и приняли участие в работах по сохранению домов поселка Семрук.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что турпоток в Татарстан восстановился примерно на треть.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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