В Татарстане открылся новый веломаршрут «Путь Державина» — видео

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В Татарстане стартовал новый туристический веломаршрут «Путь Державина», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Участники велопробега стартовали из Казани и проехали в общей сложности 60 километров. Финальная точка веломаршрута — поселок Семрук в Лаишевском районе, где проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза». Там для туристов провели экскурсию.

Также участники велопробега взялись за кисточки и приняли участие в работах по сохранению домов поселка Семрук.

Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что турпоток в Татарстан восстановился примерно на треть.

