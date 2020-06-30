Турпоток в Татарстане восстановился на треть

Турпоток в Татарстан восстановился примерно на треть. Об этом во время онлайн-эфира сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«С 5 июня, после того как было принято решение о снятии ограничительных мер, особенно по отношению к приезжающим из других регионов, турпоток начал потихоньку восстанавливаться. Но это не значит, что стало так, как было раньше, и мы снова увидим город, полный туристов. Пока это не так. Туристический поток восстанавливается, и очень медленно. На сегодняшний день мы имеем порядка 25%, максимум 30% от того туристического потока, который был в это же время в 2019 году. Примерно это одна треть», — сказал Иванов.

По его словам, в апреле и мае турпоток отсутствовал.

«Это значит, что стояли гостиницы, стояли туристические компании без посетителей, без гостей, без туристов и без соответствующего денежного оборота. Пострадали и связанные с туризмом отрасли — общественное питание, транспорт, сувенирная продукция и торговля. Два месяца в республике не было существенного количества туристов, это потери», — отметил глава Госкомитета по туризму.

По его словам, с 29 июня в Татарстане разрешены межмуниципальные перевозки. Теперь туристические группы из Казани можно вывозить в другие районы, например в Свияжск, Болгар или Чистополь.

Иванов подчеркнул, Татарстан был одним из первых регионов России, который снял практически все ограничения для прибывающих туристов.

«У нас никогда не останавливали работу гостиницы, у нас начали работать музеи, было разрешено принимать туристические группы, кроме этого, у нас открылись летние веранды, открылись магазины», — рассказал Иванов.