Жители Салмачей показали, как отремонтировали дорогу в своем поселке — фото
Жители казанского поселка Новые Салмачи показали «Реальному времени», как проходил ремонт дороги в поселке.
Напомним, в субботу жители поселка завершили ямочный ремонт отрезка дорожного покрытия. В работе участвовали более 20 мужчин и 5 единиц техники. На этот ремонт 373 жителя собрали 212 тыс. рублей. Они отмечают, что дорога находится на частной земле и поэтому они имели право отремонтировать ее.
Вчера глава Пестречинского района Ильхам Кашапов пообещал встретится с жителями поселка Салмачи на следующей неделе чтобы обсудить вопросы строительства и содержания дорог.
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