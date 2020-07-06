Жители Салмачей показали, как отремонтировали дорогу в своем поселке — фото

Фото: предоставлено жителями Салмачей

Жители казанского поселка Новые Салмачи показали «Реальному времени», как проходил ремонт дороги в поселке.

Напомним, в субботу жители поселка завершили ямочный ремонт отрезка дорожного покрытия. В работе участвовали более 20 мужчин и 5 единиц техники. На этот ремонт 373 жителя собрали 212 тыс. рублей. Они отмечают, что дорога находится на частной земле и поэтому они имели право отремонтировать ее.



1 / 42 предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

предоставлено жителями Салмачей

Вчера глава Пестречинского района Ильхам Кашапов пообещал встретится с жителями поселка Салмачи на следующей неделе чтобы обсудить вопросы строительства и содержания дорог.

