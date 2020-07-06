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Жители Салмачей показали, как отремонтировали дорогу в своем поселке — фото

20:41, 06.07.2020
Жители Салмачей показали, как отремонтировали дорогу в своем поселке — фото
Фото: предоставлено жителями Салмачей

Жители казанского поселка Новые Салмачи показали «Реальному времени», как проходил ремонт дороги в поселке.

Напомним, в субботу жители поселка завершили ямочный ремонт отрезка дорожного покрытия. В работе участвовали более 20 мужчин и 5 единиц техники. На этот ремонт 373 жителя собрали 212 тыс. рублей. Они отмечают, что дорога находится на частной земле и поэтому они имели право отремонтировать ее.

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  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей
  • предоставлено жителями Салмачей

Вчера глава Пестречинского района Ильхам Кашапов пообещал встретится с жителями поселка Салмачи на следующей неделе чтобы обсудить вопросы строительства и содержания дорог.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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