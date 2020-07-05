Под Казанью местные жители сами отремонтировали дорогу

В казанском поселке Новые Салмачи местные жители не дождались решения транспортной проблемы от властей. Они решили отремонтировать дорогу своими силами.

Около 30 человек приняли участие в работах. Инициативная группа подключила технику и закупила все необходимые материалы.

Жители поселка утверждают, что дорога находится на частной земле и поэтому они имели право заняться ее ремонтом. Ранее в Уфе жителей дома оштрафовали за такую самостоятельность.

Напомним, в Новых Салмачах уже брались за ремонт дороги. Зимой жильцы самостоятельно засыпали самые глубокие ямы щебнем.