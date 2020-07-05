Глава Пестречинского района встретится с жителями Салмачей, которые сами отремонтировали дорогу

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов на следующей неделе встретится с жителями поселка Салмачи, чтобы обсудить вопросы строительства и содержания дорог. Об этом сообщила пресс-служба района.

«Не будем затягивать со встречей до августа. Начнем со следующей недели. Важно учесть мнение и позицию каждой из сторон — жителей, собственника дорог и ассоциации», — сказал Кашапов.

Вчера жители поселка завершили ямочный ремонт отрезка дорожного покрытия. В работе участвовали более 20 мужчин и 5 единиц техники. На этот ремонт 373 жителя собрали 212 тыс. рублей.

«Если бы на их территории состоялся референдум по самообложению, то эти средства могли бы быть увеличены в разы. Ведь на каждый рубль республика добавляет еще четыре», — уточнили в пресс-службе Пестречинского района.

Дорога, которую отремонтировали жители поселка, находится в частной собственности ИП «Абзалов Рустам Абударович». По словам жителя поселка Александра Джапариди, разрешение на ремонт собственник дорог дал не сразу, пришлось ждать 2 недели.

«Дороги нам обещали починить еще весной. Но ездить по ним уже было невозможно», — объяснил он.