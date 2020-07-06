Завтра в Кировском районе Казани на сутки отключат воду

Завтра, 7 июля, в некоторых домах Кировского района Казани на сутки отключат воду.

Так, с 9.00 7 июля до 9.00 8 июля водоснабжение отключат по следующим адресам: Горьковское шоссе, 24 (гимназия №3), 26 (Казанское училище олимпийского резерва), а также по нечетным номерам домов от №11 по №53, по ул. Окольной, 1, 3. Это также затронет дома по улицам 40 лет Октября, Глазовской, Маршрутной, Можайского, Пархоменко, Самарской, Телецентра, Юбилейной.

Отключение связано с работами по подключению водопровода, передает мэрия Казани.

Ранее мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в домах Казани на июль.

