Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в домах Казани, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» («Казанские тепловые сети»).

Так, отключения горячей воды запланированы с 6 по 8 июля, с 9 по 19 июля, с 6 по 19 июля, с 20 июля по 20 августа. С перечнем домов, которые попадут под отключение, можно ознакомиться здесь.

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