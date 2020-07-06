Великобритания ввела персональные санкции против председателя СК Бастрыкина и еще 24 россиян

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян. Лондон считает их причастными к нарушению прав человека.

В списке оказались председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин.

Этим лицам запрещается въезд в Великобританию, их активы в стране, если они имеются, заморозят. Также россиянам, попавшим под санкции, запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

Санкции вступили в силу после публикации документа. Они вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС, пишет ТАСС.

В конце июня Совет Евросоюза решил продлить санкции в отношении России, введенные в 2014 году из-за ситуации на Юго-Востоке Украины. Теперь ограничительные меры продлены до 31 января 2021 года.

