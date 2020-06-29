Евросоюз продлил антироссийские санкции

Совет Евросоюза решил продлить санкции в отношении России, введенные в 2014 году из-за ситуации на Юго-Востоке Украины. Теперь ограничительные меры продлены до 31 января 2021 года.

В понедельник, 29 июня, официально утверждено решение Совета ЕС, принятое еще 19 июня, передает «Интерфакс». По данным Германии и Франции, пророссийские ЛНР и ДНР до сих пор не создали необходимые условия для выполнения Минских соглашений.

Напомним, что санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года. Эти меры ограничивают для ряда госкомпаний доступ к финансовым рынкам Европы, запрещают торговлю оружием с Россией, запрещают ввозить в РФ товары двойного назначения, а также ограничивают доступ России к ряду технологий, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.