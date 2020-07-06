Уткин рассказал о своем месячном доходе

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о размере своего месячного дохода.

«Я живу на полтора миллиона в месяц, это не считая затрат на YouTube. Что-то откладываю. Трачу их не только на еду, но достаточно и скелетов в шкафу, родственников, которым я помогаю. Какие скелеты в шкафу? Разные. Все зарабатываю через социальные сети. Агент мне не нужен, у меня маркетинговая компания», — сообщил Уткин.

Напомним, ранее Уткин устроил перепалку в соцсетях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Нападки в свой адрес она объяснила большим количеством свободного времени у журналиста. Также он вызвал журналиста Соловьева на Versus Battle.