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Уткин рассказал о своем месячном доходе

16:54, 06.07.2020
Уткин рассказал о своем месячном доходе
Фото: commons.wikimedia.org

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин рассказал о размере своего месячного дохода.

«Я живу на полтора миллиона в месяц, это не считая затрат на YouTube. Что-то откладываю. Трачу их не только на еду, но достаточно и скелетов в шкафу, родственников, которым я помогаю. Какие скелеты в шкафу? Разные. Все зарабатываю через социальные сети. Агент мне не нужен, у меня маркетинговая компания», — сообщил Уткин.

Напомним, ранее Уткин устроил перепалку в соцсетях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Нападки в свой адрес она объяснила большим количеством свободного времени у журналиста. Также он вызвал журналиста Соловьева на Versus Battle.

СпортОбщество
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