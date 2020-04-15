Уткин вызвал Соловьева на Versus Battle

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин вызвал на словесный поединок телеведущего Владимира Соловьева. Свое видеообращение он назвал вызовом маршалу пропаганды.

«Дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle — честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Нет, не истину, не политику и не экономику — себя. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю», — заявил Уткин.

Словесная перепалка между двумя журналистами началась после критики Уткиным действий правительства России во время пандемии коронавируса. В ответ на это Соловьев назвал его «больным человеком».

Напомним, ранее Уткин устроил перепалку в соцсетях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Нападки в свой адрес она объяснила большим количеством свободного времени у журналиста.