Канделаки и Уткин устроили перепалку в соцсетях

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки и журналист Василий Уткин устроили перепалку в соцсетях.

Василий Уткин выложил в своем «Инстаграме» видео с девушкой в форме сборной Колумбии, отметив на нем Канделаки: «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять «Матч ТВ» и пустословить в «Телеграме».

В ответ на это Канделаки опубликовала пост в телеграм-канале, посоветовав журналисту пройти соответствующее лечение.

«К сожалению, одинокий мужчина в возрасте чаще всего или нетрадиционной ориентации, или просто импотент. К первой причине отношусь с пониманием. А второе в современном мире лечится. Василий, могу оплатить первый визит к врачу. В нашем с вами возрасте надо бережнее относиться к здоровью. Бросать уже пить и думать о душе», — написала Канделаки.

Напомним, что Уткин и ранее позволял себе едкие и ироничные замечания в адрес Канделаки. После открытия «Матч ТВ» журналист заявил, что работать под ее руководством унизительно.