«Олимпиакос» отказался подписывать контракт со Спиридоновым

Греческий волейбольный клуб «Олимпиакос» отказался от идеи подписания контракта с российским игроком Алексеем Спиридоновым. Об этом сообщил сам волейболист.

«Сделка с «Олимпиакосом» сорвалась, они проиграли финал и отказались от контракта. Так получилось. У меня был контракт на руках, была устная договоренность о его подписании. Будем продолжать искать новую команду», — сказал Спиридонов.

Напомним, ранее волейболист рассказал о подписании однолетнего контракта с «Олимпиакосом».

Последним клубом Спиридонова был уфимский «Урал», куда он перешел из стана казанского «Зенита».