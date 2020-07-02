Спиридонов подписал контракт с греческим «Олимпиакосом»
Российский волейболист Алексей Спиридонов подписал контракт с «Олимпиакосом». Об этом сообщил сам спортсмен.
Соглашение с игроком рассчитано сроком на один сезон.
«Я подписал контракт с «Олимпиакосом» на год. «Олимпиакос» сейчас доигрывает чемпионат Греции. Пока не сообщали, когда надо присоединиться к команде», — сказал Спиридонов.
Ранее Спиридонов выступал за казанский «Зенит» и уфимский «Урал».СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
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