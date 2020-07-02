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Спиридонов подписал контракт с греческим «Олимпиакосом»

10:58, 02.07.2020
Спиридонов подписал контракт с греческим «Олимпиакосом»

Российский волейболист Алексей Спиридонов подписал контракт с «Олимпиакосом». Об этом сообщил сам спортсмен.

Соглашение с игроком рассчитано сроком на один сезон.

«Я подписал контракт с «Олимпиакосом» на год. «Олимпиакос» сейчас доигрывает чемпионат Греции. Пока не сообщали, когда надо присоединиться к команде», — сказал Спиридонов.

Ранее Спиридонов выступал за казанский «Зенит» и уфимский «Урал».

СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
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