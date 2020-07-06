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Недельный рост оптовых цен на бензин остановился

14:28, 06.07.2020
Недельный рост оптовых цен на бензин остановился
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В понедельник оптовая цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 0,9%. Сегодня она составила 59,09 тысячи рублей за тонну.

Напомним, что за последнее время стоимость топлива регулярно била рекорды цены. Только за прошлую неделю она преодолевала предыдущую планку минимум четыре раза. Например, 2 июля цена достигла очередного исторического максимума — 58,696 тысячи рублей за тонну. Потом она выросла еще.

АналитикаПромышленностьНефтехимияНефть
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