Цена бензина АИ-95 в четвертый раз побила рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 58,696 тысячи рублей за тонну.
Цена увеличилась на 0,64% по сравнению с предыдущим показателем.
Таким образом, стоимость бензина четвертый торговый день подряд бьет рекорд за всю историю наблюдений, пишет «РИА Новости».
Предыдущий рекорд зафиксировали 30 июня. Стоимость бензина АИ-95 достигла 58,324 тысячи рублей за тонну. 29 июня цена топлива достигла 58,174 тысячи рублей.
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