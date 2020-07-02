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Цена бензина АИ-95 в четвертый раз побила рекорд

16:49, 02.07.2020
Цена бензина АИ-95 в четвертый раз побила рекорд
Фото: realnoevremya.ru

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 58,696 тысячи рублей за тонну.

Цена увеличилась на 0,64% по сравнению с предыдущим показателем.

Таким образом, стоимость бензина четвертый торговый день подряд бьет рекорд за всю историю наблюдений, пишет «РИА Новости».

Предыдущий рекорд зафиксировали 30 июня. Стоимость бензина АИ-95 достигла 58,324 тысячи рублей за тонну. 29 июня цена топлива достигла 58,174 тысячи рублей.

ПромышленностьНефть
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