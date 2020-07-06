В Татарстане экс-главу «Альметьевск-хлеба» отдали под суд по делу о покушении на убийство

Следком завершил расследование уголовного дела бывшего директора и учредителя ООО «Альметьевск-хлеб» Расима Хайрутдинова. Его обвиняют в покушении на убийство нового руководителя хлебозавода и незаконном обороте оружия, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, 25 ноября 2018 года бизнесмен и охотник Хайрутдинов пытался застрелить нового директора хлебозавода Рустама Латыпова, чтобы не возвращать заем в 30,5 млн рублей, полученный в 2017 году компанией Хайрутдинова «Амар» у «Альметьевск-хлеба». Конфликт произошел на дороге на территории Заинского района, куда оба на «Тойоте Ленд Крузер» Хайрутдинова ехали на разговор с потенциальными инвесторами, но, уточнив условия, от встречи отказались и поссорились.

Со дня задержания Хайрутдинов отвергал версию силовиков и говорил, что сам стал жертвой нападения со стороны спутника, а изъятый на месте пистолет даже в руках не держал.

На старте расследования подозреваемый был арестован, через несколько месяцев освобожден под домашний арест.

В конце 2019-го прокуратура нашла основания для возврата дела Хайрутдинова на допрасследование. После чего обвиняемый был освобожден из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Вину он не признает.