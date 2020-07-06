Два игрока «Рубина» вошли в символическую сборную тура РПЛ

Три игрока матча «Рубин» — «Оренбург» включены в символическую сборную 26-го тура РПЛ по версии статистической компании OptaSports.

В число лучших вошли два футболиста «Рубина» — защитник Самошников и полузащитник Абильдгор. Также сборную попал игрок «Оренбурга» Терехов.

Кроме троих, в символическую команду лучших включены вратарь «Арсенала» Шамов, защитники Дивеев из ЦСКА и Лысцов из «Крыльев Советов», полузащитник ЦСКА Обляков и хавбек «Краснодара» Уткин. Среди нападающих отмечены два игрока «Зенита» Азмун и Дзюба, а также футболист «Спартака» Ларссон.

Напомним, ранее, после игры с «Уфой», в символическую сборную от OptaSports был включен игрок «Рубина» Уремович.