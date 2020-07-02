Четыре игрока матча «Уфа» — «Рубин» вошли в сборную лучших игроков 25-го тура РПЛ

Сразу четыре игрока матча «Уфа» — «Рубин» включены в символическую сборную 25-го тура РПЛ по версии статистической компании OptaSports.

В число лучших вошли три футболиста «Уфы» — вратарь Беленов, защитник Никитин и полузащитник Фомин. В сборную попал и игрок обороны «Рубина» Уремович.

Также отмечены защитник Магнуссон из ЦСКА, полузащитники «Крыльев Советов» Глушенков и Тимофеев, хавбек «Ахмата» Роши, Миранчук из «Локомотива», московский армеец Влашич и нападающий «Краснодара» Берг».

Напомним, ранее после игры с «Уралом» в символическую сборную от OptaSports был включен игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.