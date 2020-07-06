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МЧС Татарстана сообщило, что сегодня пройдет гроза и ветер порывами до 23 м/с

13:27, 06.07.2020
МЧС Татарстана сообщило, что сегодня пройдет гроза и ветер порывами до 23 м/с
Фото: pxhere.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий сегодня с 18 до 22 часов.

По данным Гидрометцентра РТ, вечером 6 июля на территории Татарстана ожидаются гроза, град. При грозе возможны кратковременные усиления юго-западного ветра до 15-20 м/с, локально шквал до 23 м/с.

Напомним, завтра в РТ придет обширный антициклон. Однако вероятность дождей останется. Дневные температуры также будут на уровне 27—32 градуса Цельсия.

Общество Татарстан
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