Синоптики Татарстана прогнозируют на ближайшие дни температуру до +32°С

В ближайшие пять дней в Татарстане сохранится вероятность дождей и гроз. Температуры останутся высокими, и к середине следующей недели жара может достигнуть +33°С.

В субботу синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. В отдельных районах ожидаются дожди и грозы. Сила ветра может достигать 15—20 м/с. Днем температура может подниматься до 27—32 градусов.

В воскресенье, 5 июля, и в понедельник, 6 июля, Татарстан будет по-прежнему находиться в теплой и влажной воздушной массе. Гидрометцентр РТ также обещает дожди и грозы, в отдельных районах возможен град. Столбики термометров днем будут колебаться от +27°С до +32°С.

Обширный антициклон придет на территорию республики во вторник, 7 июля. Однако вероятность дождей останется. Дневные температуры также останутся все на том же уровне: 27—32 градуса Цельсия.

По предварительному прогнозу, 8 июля осадки маловероятны. А вот жара усилится до отметки 28—33 градуса.