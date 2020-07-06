В России начали строить самый мощный ледокол в мире

В России началось строительство атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Ледокол станет самым мощным в мире.

Строительством занимается ФГУП «Атомфлот» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Сегодня в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства, передает «РИА Новости».

Ледокол «Лидер» будет способен проводить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Его длина составит 209 метров, мощность будет составлять 120 МВт, скорость хода достигать 22 узла. Судно будет оснащено ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400 и сможет проходить через лед глубиной в 4 метра.



Полностью ввести судно в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Ранее сообщалось, что максимальная стоимость нового атомного ледокола «Лидер» составит 98,6 млрд рублей. При этом сумма не включает в себя банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку.

