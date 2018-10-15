Россия потратит на новый атомный ледокол «Лидер» почти 100 млрд рублей

Максимальная стоимость нового атомного ледокола «Лидер» составит 98,6 млрд рублей. При этом сумма не включает в себя банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую загрузку.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, всего построят три подобных ледокола на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Контракт на первое судно собираются подписать до декабря 2019 года, а заложить и сдать — в 2020 и 2027 годах соответственно. Закладка второго и третьего ледокола запланирована на 2023 год.

Бюджетные деньги на строительство поступят лишь в 2020 году, а для начала работ «Роснефть» (главный участник консорциума судоверфи «Звезда») выдаст заводу аванс в 3,5 млрд рублей.