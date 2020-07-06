Мэр Челнов о ситуации на предприятиях: «Никаких преференций в части того, что их не будут проверять, не будет»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рекомендовал местному Роспотребнадзору обязать предприятия города выполнять меры санитарной безопасности.

«Понятно, что выдаете предписания и направляете в суд, но это ведь не самоцель. Сам процесс устранения нарушений происходит на предприятиях, когда вы приходите, проверяете, говорите, показываете? Изменяется что-то? Что происходит на КАМАЗе, в строительных организациях, предприятиях транспорта?» — поинтересовался он у главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева.

По словам Магдеева, от того, что предприятия строят жилье и социально-культурные объекты, «никаких преференций в части того, что их не будут проверять, не будет».

«Неважно какой это трамвай: муниципальный или нет, частная компания занимается перевозкой работников на предприятия или нет. Я думаю, вы своей настойчивой работой можете потребовать исполнения всех необходимых санитарных норм», — цитирует мэра Челнов Управление информационной политики и по связям с общественностью.

На данный момент Управление Роспотребнадзора в Набережных Челнах составило 10 административных протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, материалы направлены в суд.

