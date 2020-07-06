В Казани задержали 22-летнего закладчика

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В Казани задержали 22-летнего закладчика наркотиков. Об этом рассказали в УВД Казани.

В конце мая полицейские провели серию задержаний подозреваемых в хранении и сбыте наркотических средств. После этого был выявлен основной фигурант дела — 22-летний казанец. Парня задержали на улице Паровозников, при нем оказалось 12 г веществ неизвестного происхождения. Кроме этого, при проведении обыска по месту проживания изъяты мефедрон и марихуана.

При проведении следственных действий у подозреваемого было изъято более 53 г запрещенных веществ, среди которых 2,1 г марихуаны. Также полицейские установили его причастность к сбыту 30 г синтетических наркотиков.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Ведется следствие.

Ранее в Татарстане полицейские задержали мужчину, выращивающего марихуану в тепличных условиях.

