Казанец выращивал на даче в теплице коноплю — оперативное видео задержания

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские задержали мужчину, выращивающего марихуану в тепличных условиях. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Силовики задержали безработного жителя Казани, который на своей даче выращивал кусты конопли. Общая масса конопли составила более одного килограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчина находится под подпиской о невыезде.



Ранее в Казани полицейские задержали 26-летнего наркокурьера. Мужчину подозревают в распространении синтетических наркотиков.

