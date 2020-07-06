Forbes раскрыл источники дохода Алины Загитовой

За прошедший календарный год олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщает журнал Forbes, раскрывший все источники финансирования фигуристки.

По данным издания, Загитова заработала на официальных соревнованиях по фигурному катанию лишь 25 000 долларов. Эта сумма сложилась из вознаграждений за успешное выступление фигуристки на двух этапах Гран-при, а также за шестое место в финале турнира.

Кроме того, Загитова как олимпийская чемпионка получает президентскую стипендию — с 2019 года она составляет 52 000 рублей в месяц.

За участие в ледовых шоу Татьяны Навки и появление в Доброграде фигуристка заработала примерно 9 миллионов рублей. Также россиянка участвовала в около 20 шоу в странах Европы и Азии, при этом ее гонорар начинался с 10 000 долларов за выступление.

У Загитовой имеются спонсорские контракты с косметической маркой Shiseido и спортивным брендом Puma. При этом заработок с них колеблется в диапазоне от 100 000 до 200 000 долларов. Еще фигуристка участвовала в промо-акциях с японским производителем матрасов Airweave, Aqua Minerale, Сбербанком и «Аэрофлотом».

Forbes утверждает, что маркетинговые вопросы Загитовой ведет рекламное агентство Cyber Media, в обязанности которого входит также поиск партнеров для сотрудничества и составление графика медиаактивности фигуристки.

Напомним, ранее Загитова опубликовала пост с призывом прийти на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Эксперт усомнилась в искренности фигуристки и предположила получение денег за данную рекламную публикацию.