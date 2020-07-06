«Конкурсник» «ВИМ-Авиа» распродает оборудование на 42 млн рублей

Фото: wikipedia.org / Igor Bubin

Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в Татарстане, объявил о проведении торгов по продаже части имущества. Начальная стоимость 15 лотов в сумме составляет 41,7 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 июля до 14 августа, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

В списке оборудования значатся гидравлические насосы, наружные рамы иллюминатора, шланги, колеса, аккумуляторы и прочее. Имеется даже кресло бортпроводника.

Напомним, в начале 2020 года в «ВИМ-Авиа» сменился конкурсный управляющий. На тот момент общий размер требований кредиторов составлял 13,89 млрд рублей.