В Казани найдено тело 72-летнего пропавшего рыбака

В Волгае в Казани погиб 72-летний рыбак, пропавший 30 июня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Мужчина уехал на рыбалку и больше не выходил на связь. Спасатели обнаружили автомобиль пропавшего мужчины на берегу Волги. 5 июля около 18 часов тело мужчины было найдено местными жителями в прибрежных камышах.

Сотрудники МЧС транспортировали тело погибшего до берега и извлекли из воды. Выясняются обстоятельство произошедшего.

Ранее в Татарстане, Башкортостане и Чувашии выросло число смертей на воде, сообщили в МЧС России. Приволжский федеральный округ лидирует по количеству происшествий на воде, на сегодня число погибших с начала года превысило 140 человек, а всего по стране их свыше 700.

