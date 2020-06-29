В Татарстане выросло число смертей на воде

В Татарстане, Башкортостане и Чувашии выросло число смертей на воде, сообщили в МЧС России. Приволжский федеральный округ лидирует по количеству происшествий на воде, на сегодня число погибших с начала года превысило 140 человек, а всего по стране их свыше 700.

Чаще всего люди тонули во время купания в необорудованных местах или в состоянии опьянения, из-за оставления детей без контроля взрослых, а также в связи с нарушением правил пользования маломерными судами, пишут «Известия».

Жертв могло быть намного больше, но 1 800 человек удалось спасти.

Напомним, 22 июня в Набережных Челнах обнаружили тело рыбака, который хотел переплыть озеро и утонул.

