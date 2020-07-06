Сегодня в Татарстане сдают ЕГЭ по русскому языку

В России проходит Единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен пройдет в два этапа.

Сдачу экзамена по русскому языку разделили на два дня: 6 и 7 июля. Это продиктовано необходимостью снизить количество одновременно присутствующих в пунктах сдачи ЕГЭ выпускников.

Тестирование по русскому языку в Татарстане начнется в 10.00. ЕГЭ сдают 17 484 человека — это самый массовый экзамен. 11 377 выпускников сдадут экзамен сегодня, остальные 6 056 — завтра.



В 2020 году Единый государственный экзамен сдают только те, кто планирует поступать в вузы. Для безопасности Роспотребнадзор разработал новые правила проведения.

Ранее «Реальное время» публиковало материал со всей информацией о проведении Единого государственного экзамена в Татарстане.