Новости общества

08:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Под Казанью столкнулись иномарка и мотоцикл

08:40, 06.07.2020
Под Казанью столкнулись иномарка и мотоцикл
Фото: Реальное время

Под Казанью мотоциклист столкнулся с иномаркой. Видеозапись с места аварии опубликовали очевидцы.

ДТП произошло в Лаишевском районе рядом с селом Песчаные Ковали. На кадрах виден лежащий на дороге мотоцикл, рядом с которой с аварийными сигналами стоит иномарка. Водитель автомобиля, вероятно, в это время вызывал экстренные службы.

По предварительным данным, участникам аварии удалось избежать серьезных травм. В причинах ДТП разбираются инспекторы. Пользователи сообщают, что авария произошла по вине водителя автомобиля — он не пропустил мотоциклиста.

Ранее жительница Татартана разбилась на мотоцикле в Ульяновской области. Она ехала по мокрой дороге со скоростью около 100 км/ч и в какой-то момент выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Пежо Партнер».

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем