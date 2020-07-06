Под Казанью столкнулись иномарка и мотоцикл

Фото: Реальное время

Под Казанью мотоциклист столкнулся с иномаркой. Видеозапись с места аварии опубликовали очевидцы.

ДТП произошло в Лаишевском районе рядом с селом Песчаные Ковали. На кадрах виден лежащий на дороге мотоцикл, рядом с которой с аварийными сигналами стоит иномарка. Водитель автомобиля, вероятно, в это время вызывал экстренные службы.

По предварительным данным, участникам аварии удалось избежать серьезных травм. В причинах ДТП разбираются инспекторы. Пользователи сообщают, что авария произошла по вине водителя автомобиля — он не пропустил мотоциклиста.

Ранее жительница Татартана разбилась на мотоцикле в Ульяновской области. Она ехала по мокрой дороге со скоростью около 100 км/ч и в какой-то момент выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Пежо Партнер».

