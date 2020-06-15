В Ульяновской области разбилась на мотоцикле жительница Татарстана

В Ульяновской области разбилась на мотоцикле 27-летняя жительница Татарстана. ЧП произошло на 206-м км трассы Саранск — Сурское — Ульяновск.

Девушка возвращалась в Татарстан из Ульяновской области на только что купленном мотоцикле. Она ехала по мокрой дороге со скоростью около 100 км/ч и в какой-то момент выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Пежо Партнер». От удара мотоцикл загорелся, а девушку выбросило на обочину. От полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Погибшая жительница Татарстана за 9 лет водительского стажа сменила три мотоцикла и ни разу не привлекалась за нарушение ПДД, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ульяновское СМИ.

В конце мая в Башкирии 19-летний юноша без прав погиб за рулем мотоцикла.