ЦИАН: Цены на новостройки в Казани за год выросли на 6%

Согласно данным ЦИАН, в Казани средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 86,6 тыс. рублей. За месяц квартиры на первичном рынке подешевели на 0,9%, однако за год цены на жилье в новостройках выросли на 6%.

По цене квартир Казань действительно третья столица России. В Петербурге кв. м в среднем стоит 124,3 тыс. рублей, в Москве — 205,2 тыс. рублей. В среднем по России в городах-миллионниках квартира стоит 76,9 тыс. рублей за 1 кв. м, пишет «Коммерсантъ».

В июле в России увеличится объем предложения жилья, которое подпадает под программу льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,5%. Лимит стоимости квартир для регионов в июне был увеличен с 3 млн до 6 млн рублей.

По подсчетам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, доля квартир, которые подходят под действие программы, в Казани выросла с 32 до 86%. Эксперт полагает, что это увеличит спрос.

Напомним, Татарстан находится на 62-м месте в рейтинге доступности жилья. Среднестатистической семье с одним ребенком нужно 8,4 года, чтобы накопить на квартиру.

