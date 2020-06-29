Татарстан на 62-м месте в рейтинге доступности жилья в России

Татарстан находится на 62-м месте в рейтинге доступности жилья, опубликованном «РИА Новости». Среднестатистической семье с одним ребенком нужно 8,4 года, чтобы накопить на квартиру. При этом средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м составляет 4,2 млн рублей.

В среднем по России на покупку квартиры копить деньги нужно 4,6 года. Средняя стоимость квартиры составляет 3,3 млн рублей.

Легче всего купить квартиру в Магаданской области — копить деньги на покупку нужно всего 1,6 года, квартира стоит 2,9 млн рублей. На последней строчке рейтинга — Севастополь, на квартиру стоимостью 4,9 млн рублей жителям приходится откладывать деньги 15,5 года.

В рейтинге из регионов Поволжья выше Татарстана оказались Мордовия, Чувашия, Башкортостан, Саратовская область, Марий Эл и другие.

Москвичи, несмотря на то, что квартиры стоят в среднем 8,8 млн рублей, могут накопить на жилье за 4,6 года. Москва находится на 13-м месте в рейтинге. Санкт-Петербург — на 16-й строчке: тут за 5 лет можно приобрести жилье за сумму в 5,8 млн рублей.

Напомним, средняя ставка по ипотеке в России в мае достигла исторического минимума в 7,4%.

