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Рамзан Кадыров посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова — видео

10:33, 05.07.2020
Рамзан Кадыров посетил похороны Абдулманапа Нурмагомедова — видео
Фото: AllBoxing.Ru

В ночь с 3 на 4 июля в дагестанском селе Кироваул прошла церемония прощания с российским тренером по смешанным единоборствам Абдулманапа Нурмагомедова.

Среди посетивших похороны была специальная делегация из Чечни, которую возглавлял руководитель региона Рамзан Кадыров. Он выразил соболезнования родным и близким, а также его сыну, чемпиону мира UFC Хабибу Нурмагомедову.

Сам боец поблагодарил Кадырова за визит, а также поддержку во время болезни отца. Хабиб отдельно отметил его помощь в перевозке Абдулманапа Нурмагомедова на лечение в Москву.

Похороны состоялись спустя несколько часов после официального объявления о смерти тренера. Тело Нурмагомедова было доставлено самолетом из Москвы в Махачкалу.

Ранее о смерти Абдулманапа Нурмагомедова первым сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В конце апреля у Нурмагомедова была обнаружена пневмония, тренер сдал анализы на коронавирусную инфекцию. После ухудшения состояния он был перевезен из больницы Дагестана в столицу, где его ввели в состояние комы. Более подробно о смерти 57-летнего специалиста рассказал его друг Рамазан Рабаданов.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.

СпортОбщество
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