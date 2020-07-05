В РПЦ считают превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть недопустимым

Если Турция превратит Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил митрополит Иларион.

Он отметил, что собор Святой Софии — «общехристианская святыня». Его построили в VI веке как «главный храм Византийской империи». Собор стал мечетью в 1453 году, когда Константинополь был завоеван турками. А в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка превратило этот памятник архитектуры в музей, чтобы «всех примирить».

«Нельзя сейчас возвращаться к временам Средневековья. Мы живем в многополярном мире, мы живем в многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих», — сказал митрополит.

Впервые о том, чтобы вернуть собору статус мечети, в прошлом году заговорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 2 июля в Госсовете Турции обсудили возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Скоро Госсовет объявит о своем решении.

Напомним, Минтранс России может возобновить авиасообщение с Турцией с 15 июля.

