Минтранс РФ рассматривает возможность возобновить авиасообщение с Турцией с 15 июля

Россия рассматривает предложение Турции по открытию авиасообщения между странами с 15 июля.

«Мы по этому поводу думаем», — сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, какую позицию заняла Россия по вопросу возобновления полетов между Россией и Турцией.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько обратился к Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением поэтапного снятия ограничений на международные полеты. Он предложил возобновить перевозки в страны, где это позволяет сделать эпидемиологическая обстановка.

