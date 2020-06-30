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Минтранс РФ рассматривает возможность возобновить авиасообщение с Турцией с 15 июля

12:00, 30.06.2020

Россия рассматривает предложение Турции по открытию авиасообщения между странами с 15 июля.

«Мы по этому поводу думаем», — сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, какую позицию заняла Россия по вопросу возобновления полетов между Россией и Турцией.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько обратился к Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением поэтапного снятия ограничений на международные полеты. Он предложил возобновить перевозки в страны, где это позволяет сделать эпидемиологическая обстановка.

ОбществоБизнесТранспорт
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