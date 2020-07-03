Казанский центр соцобслуживания продал Audi A6 за 190 тысяч рублей
Минземимущества Татарстана отчиталось о результатах торгов по продаже нескольких автомобилей, принадлежавших различным госструктурам. Так, автомобиль Audi A6 казанского центра соцобслуживания ушел с молотка за 188,9 тысячи рублей.
Кроме того, автомобили ГАЗ-2752 и ГАЗ-32213 республиканского центра «Патриот» реализованы за 64,6 и 73,6 тысячи рублей соответственно, следует из материалов министерства.
УАЗ-330365 Алькеевского РГВО удалось продать за 95,6 тысячи рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что ремонт принадлежавшего казанскому центру соцобслуживания автомобиля оценивается в 1 млн рублей.ОбществоАвто Татарстан
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