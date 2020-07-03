Следком просит ареста главы общества инвалидов Татарстана

Фото: «Реальное время» (Ганибаев и Ибрагимов)

В Приволжский райсуд Казани поступило ходатайство на арест экс-депутата Госсовета Татарстана, председателя территориального отделения Всероссийского общества инвалидов Рифата Ганибаева.



Сегодня Ганибаева задержали сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ в качестве подозреваемого в хищении средств по госконтрактам. Об этом сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Дело возбуждено в отношении группы лиц по четырем контрактам 2018 года на поставку по заказу Фонда соцстраха абсорбирующих пеленок и памперсов инвалидам — детям и взрослым. Поставщиком выступало дочернее предприятие организации инвалидов — УПП «Картонажно-полиграфические изделия».

Общая цена госконтрактов составила 87,5 млн рублей, однако, по данным силовиков, не меньше 1 млн рублей из этой суммы было похищено — по фиктивным актам поставки продукции инвалидам.

В Следкоме по РТ официально подтвердили возбуждение дела в отношении Ганибаева и неустановленных лиц, отмечая, что пока в нем фигурируют более пяти тысяч фиктивных актов поставки.

Ранее Ганибаев получил статус представителя потерпевшего в другом уголовном деле Следкома. В мошенничестве на 7,5 млн рублей обвинили бывшего директора УПП «Картонажно-полиграфические изделия» Айрата Ибрагимова.