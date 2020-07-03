«Намечается третье техническое поражение». «Оренбург» сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом в оренбургском клубе.

«Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после обследования было обнаружено двухстороннее воспаление легких. Так что дело серьезное. Каждый день какие-то новые нехорошие события происходят. Просвета не намечается. Намечается третье техническое поражение», — рассказал Василий Столыпин.

Также он сообщил о заражении еще одного представителя клуба. Таким образом, по регламенту, команда должна будет снова уйти на двухнедельный карантин. В таком случае оренбуржцы рискуют не выйти и на игру с ЦСКА в рамках 27-го тура РПЛ.

Встреча между «Рубином» и «Оренбургом» должна состояться в Казани 5 июля, начало матча — в 18.30. Оренбургский клуб направил в адрес казанского клуба письмо, в котором попросил перенести игру на резервную дату. В пресс-службе «Рубина» ответили, что на данный момент казанцы продолжают подготовку к матчу.

Ранее «Оренбург» потерпел техническое поражение от «Краснодара», а также не смог выйти на поле против «Урала» из-за запрета Роспотребнадзора по проведению матчей РПЛ. В оренбургском клубе нашли сразу восемь случаев заражения коронавирусом среди футболистов и сотрудников команды.